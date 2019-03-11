انت الان تتابع تفاصيل خبر عقوبات صارمة للإمارات بعد اعتداء جماهيرها على لاعبي قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 06:48 مساءً - فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات مالية وإدارية على الإمارات، الاثنين؛ بسبب سوء سلوك جماهيرها في مباراة منتخب بلادها أمام قطر، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية التي احتضنتها على أراضيها

وبحسب بيان الاتحاد القاري للعبة، تضمنت العقوبات فرض غرامة مالية على اتحاد الكرة الإماراتي، قدرها 150 ألف دولار أمريكي.

كما تضمنت العقوبات خوض منتخب الإمارات مباراة دولية ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من كأس آسيا عام 2023 من دون جماهير؛ بسبب سوء سلوك المشجعين والانتهاكات التي حدثت في مباراة نصف النهائي القاري (29 يناير 2019).

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وكانت الجماهير الإماراتية قد رشقت لاعبي منتخب قطر بالأحذية وقوارير المياه عقب كل هدف لـ"العنابي" في شباك "الأبيض"، في المباراة التي انتهت بفوز عريض للقطريين برباعية نظيفة، على استاد "محمد بن زايد".

وتوج "الأدعم" مشواره المذهل في البطولة القارية بالقبض على الكأس الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز في جميع اللقاءات بداية من المباراة الافتتاحية وصولاً إلى الموقعة الختامية.

واستحوذ نجوم منتخب قطر على جميع الجوائز الفردية في البطولة، التي شهدت غياب الجماهير القطرية بسبب منع السلطات الإماراتية لها من دخول أراضيها، كما لاحقت المشجعين الخليجيين، وخاصة العُمانيين والكويتيين، الذين ساندوا "العنابي" في مباريات الأدوار الإقصائية.