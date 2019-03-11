الان تتابع تمت بمباركة ساركوزي وبلاتيني.. بلاتر يتحدث عن منح قطر تنظيم مونديال 2022 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جوزيف بلاتر، مجددًا، اليوم الإثنين، أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لدى مواطنه ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي.
وقال “بلاتر” الموقوف من قبل “الفيفا” بسبب عملية دفع مشبوهة لبلاتيني، غداة الكشف عن اتفاق سري بين “الفيفا” وتليفزيون الجزيرة القطري: “لا أفهم ما الهدف من فتح ملف من ملفات الفساد المفترض والذي تم إغلاقه مع نشر تقرير غارسيا”، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف “بلاتر”: “في أي حال، تم تعيين/انتخاب قطر لتنظيم مونديال 2022 بعد تدخل سياسي من جانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي طلب من ميشال بلاتيني، بأن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر”.
وتابع: “هذه الأصوات الأربعة رجحت كفة قطر في مواجهة الولايات المتحدة، وأدى هذا الموقف الى هجوم من جانب الخاسرين على الفيفا وعلى شخصي أنا.. إنجلترا الخاسرة أمام روسيا لتنظيم مونديال 2018، والولايات المتحدة أمام قطر”.
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