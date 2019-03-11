سولاري يودع لاعبي ريال مدريد

ودع الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، لاعبيه مساء اليوم الاثنين عقب المران.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن سولاري ودع الجميع في النادي، سواء لاعبين أو موظفين، بعدما بات قريبًا من مغادرة منصبه، عقب الإقصاء من كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، ونهاية آمال الفريق في الليجا، في غضون أسبوع واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع، إعلان رحيل سولاري خلال الساعات القيلة المقبلة، حيث ترى الإدارة أن الوضع غير قابل للإصلاح.

وأفادت بأن الانتصار أمس الأحد (4-1) على بلد الوليد، ليس مهمًا بالنسبة لإدارة الميرينجي، التي استقرت على الإطاحة بالأرجنتيني.

وكانت تقارير فرنسية وإسبانية قد أكدت، اليوم، أن الريال سيعلن عودة مدربه السابق، زين الدين زيدان، لقيادة الفريق انطلاقًا من مران غد الثلاثاء.