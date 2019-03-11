شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس في تحدي العودة أمام أتلتيكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (تورينو)

يأمل يوفنتوس الإيطالي أن يؤتي الاستثمار الذي وضعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين تعاقد معه الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، ثماره غداً (الثلاثاء) حين يستضيف فريق «السيدة العجوز» أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو متخلف بهدفين نظيفين.

واستحق أتلتيكو أن يخرج منتصرا من اللقاء، إذ أصاب العارضة وتدخلت تقنية الفيديو «في أيه آر» لإلغاء قرار الحكم الرئيسي بمنحه ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم إلغاء هدف لمهاجم يوفنتوس السابق الفارو موراتا القادم الشهر الماضي إلى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من تشلسي الإنجليزي.

ورغم أفضلية الهدفين، حذر المهاجم الفرنسي لأتلتيكو أنطوان غريزمان من أنه «تبقت هناك مباراة الإياب التي ستكون مشابهة لهذه المباراة. كنا ندرك بأنها ستكون مباراة كبيرة»، مشيرا لراديو «آر إم سي سبور» إلى أن «الجمهور كان خلفنا وساندنا في لحظات معقدة. حاولنا الهجوم دون أن نترك خلفنا الكثير من المساحات».

ويعول يوفنتوس كثيرا على رونالدو الذي أطاح به من الدور ربع النهائي الموسم الماضي بتسجيله ثنائية في تورينو قاد بها ريال للفوز 3-صفر في الذهاب، ثم سجل هدف التأهل في الوقت القاتل إيابا (خسر ريال 1-3)، من أجل تكرار ما حققه النجم البرتغالي في أبريل 2016 حين سجل ثلاثية حول بها خسارة فريقه ذهابا أمام فولفسبورغ الألماني بهدفين نظيفين.