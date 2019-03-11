شكرا لقرائتكم الحضرى جاهز ويحذر من الشائعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم، إنه أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، والمقرر لها يوم الجمعة،فى إطار منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد شفاء إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

أضاف الحضرى فى تصريحاته لـ"سوبركورة" إنه يخوض تدريباته الجماعية مع الفريق وكذلك تدريبات منفردة فى الجيم، للاستعداد بقوة للعودة للملاعب، مشيرًا إلى إنه حرص على خوض تدريبات اليوم مع الفريق رغم صيامه.

وعن الأنباء التى ترددت مؤخرًا حول حدوث أزمة بينه وبين مؤمن سليمان المدير الفنى، قال السد العالى: "متعجب من تلك الأنباء ولا أعلم لماذا يتم الزج باسمى فى كل أزمة، وكل ما قيل حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة، ومن الممكن أن يكون حدث فى الحلم".

أضاف الحضرى: "هناك بعض المتربصيين بنادى النجوم ورئيسه محمد الطويلة وكذلك مؤمن سليمان، وأنا لما ألتقى مع المدير الفنى منذ أن تولي مهام عمله خلفًا لأحمد سامى إلا مرتين فقط، نظرًا لغيابى فى الفترة الماضية عن التدريبات بسبب الإصابة، فكيف تحدث بيننا أزمة؟".