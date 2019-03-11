شكرا لقرائتكم أرقام صلاح تنصفه أمام كبار أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى الوقت الذى يواجه فيه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى العديد من الانتقادات بداعى غيابه عن التسجيل أمام الأندية الكبرى.

أظهرت إحصائية تفوق محمد صلاح أمام الأندية الكبرى على مدار مشواره مع مختلف الأندية الأوروبية التى لعب ضمن صفوفها.

Advertisements

محمد صلاح يسجل أو يصنع هدفًا كل 110 دقائق أمام أفضل الفِرق التى لعب أمامها، علمًا بأن مانشستر يونايتد الإنجليزى هو الفريق الوحيد الذى لم يتمكن النجم المصرى من هز شباكه.

وتمكن محمد صلاح من التسجيل أمام مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال، توتنهام، روما، يوفنتوس، لاتسيو، إنتر، نابولي، ميلان.

وسجل محمد صلاح 28 هدفًا وصنع 13 هدفًا فى 4546 دقيقة خاضها أمام عمالقة أوروبا.