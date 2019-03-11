شكرا لقرائتكم محمد صلاح لـ"الخليج 365": الفراعنة أبطال أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، ردا على أسئلة "الخليج 365"، حصول مصر على بطولة الأمم الأفريقية القادمة 2019 التى سوف تستضيفها مصر خلال الصيف القادم، مؤكدا أن الأجواء العامة واللعب أمام 120 ألف متفرج فى استاد القاهرة تجربة هامة للغاية.

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وأضاف محمد صلاح خلال مؤتمر الصحفى، فى استاد آنفيلد فى مدينة ليفربول الإنجليزية، إن مثله الأعلى منذ صغره اللاعب الكبير زين الدين زيدان وتوتى، مؤكدا أنه محب للقراءة ويستفيد من تجارب وخبرات الآخرين من قراءة السير الذاتية والتجارب الحياتية للناجحين.

وحقق نادى "ليفربول" فوزا هاما فى الدورى الإنجليزى، أمس الأحد، على نادى "بيرنلى"، بنتيجة 4 - 2 ، ويحتل "الريدز" المركز الثانى فى الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادى مانشستر سيتى المتصدر، والذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة.