شكرا لقرائتكم حكم "هزائم برشلونة الساحقة" يقود مواجهته أمام ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة برشلونة الإسباني أمام أولمبيك ليون الفرنسي المقرر إقامتها الأربعاء ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأدار مارتشينياك مباراة واحدة لبرشلونة هذا الموسم كانت أمام انتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل 1 - 1.

وأدار أيضا المباراتين اللتين تلقى فيهما برشلونة هزيمة ساحقة أمام باريس سان جيرمان(4 - صفر) ويوفنتوس (3-صفر) في جولة الإياب لدوري الستة عشر والثمانية للبطولة الأوروبية موسم 2016-2017 على الترتيب.

وتقام مباراة الأربعاء على ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، حيث أقيمت المباراة الأولى في فرنسا وانتهت بتعادل الفريقين بلا أهداف.