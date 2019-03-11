شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا لـ"سوبر كورة": الشحات وصبحى "ماجوش" الأهلى.. وكنت بخاف من متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر عبد الحميد "دونجا" لاعب وسط الزمالك الأسبق، عن ثلاثة لاعبين كان يخشى مواجهتهم في النادي الأهلى، في مقدمتهم عماد متعب نجم الفريق الأحمر المعتزل بداية الموسم الجاري.

وتحدث دونجا في حوار لـ"سوبر كورة"، عن الفريق الحالي للزمالك، واللاعب الذي يعتبره خليفته في القلعة البيضاء، بالإضافة إلى المنافسة في الدوري فى الموسم الجاري، والمستوى الذي ظهرت عليه صفقات الأهلى الجديدة.

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