شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: جاهز لمواجهة الإنتاج.. وأزمتى مع مؤمن سليمان "فى الحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم، أنه أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، والمقرر لها الجمعة المقبلة فى إطار منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد شفاء إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

وأضاف الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه يخوض تدريباته الجماعية مع الفريق وكذلك تدريبات منفردة فى الجيم، للاستعداد بقوة للعودة للملاعب، مشيرًا إلى أنه حرص على خوض تدريبات اليوم مع الفريق رغم صيامه.

وعن الأنباء التى ترددت مؤخرًا حول حدوث أزمة بينه وبين مؤمن سليمان المدير الفنى، قال السد العالى: "متعجب من تلك الأنباء ولا أعلم لماذا يتم الزج باسمى فى كل أزمة، وكل ما قيل حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة، ومن الممكن أن يكون حدث فى الحلم".

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أضاف الحضرى: "هناك بعض المتربصين بنادى النجوم ورئيسه محمد الطويلة وكذلك مؤمن سليمان، وأنا لم ألتق المدير الفنى منذ أن تولي مهام عمله خلفًا لأحمد سامى إلا مرتين فقط، نظرًا لغيابى فى الفترة الماضية عن التدريبات بسبب الإصابة، فكيف تحدث بيننا أزمة؟".