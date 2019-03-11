شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل أمام المقاصة 0/0 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الداخلية ومصر المقاصة سلبيًا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى .

بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع رصيد الداخلية إلى 24 نقطة فى المركز الـ16، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 39 نقطة ويرتقى للمركز الرابع مؤقتًا .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح إلا فرص قليلة على المرميين بسبب تخوف اللاعبين، ورغم ذلك فقد نجح لاعبو الداخلية فى السيطرة على ثلث الساعة الأولى ودانت لهم السيطرة، فى الوقت الذى نجح فيه لاعبو المقاصة من الانتشار والتحرك بداية من الدقيقة 25 .

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو مصر المقاصة بغية إحراز هدف السبق وبالفعل فى الدقيقة 55 ترتد كرة ميدو جابر صانع ألعاب المقاصة من القائم، ويحاول جون أنطوى استغلال إحدى الكرات الساقطة من مدافعى الداخلية إلا أن محمد صبحى حارس الداخلية يتألق ويزود عن مرماه ببسالة.

وضم تشكيل مصر المقاصة كل من: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – محمد دسوقى.

خط الوسط: أحمد محسن – محمد تونى – صلاح ريكو – ميدو جابر - صلاح عاشور

خط الهجوم: جون أنطوى

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وعلى دكة البدلاء: محمود حمدي حارس مرمي – محمد دبش – هاني سعيد – مصطفى شبيطة – باولن فوافي – محمد رمضان – شيميلس بيكلي

بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود ـ محمود شديد قناوي ـ ابراهيم أبو اليزيد ـ رشاد فاروق

خط الوسط: إيمانويل ايجيبتور ـ محمد جمال ـ كيفين ـ سمير فكري ـ عبد العزيز السيد

الهجوم: حسام باولو