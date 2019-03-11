بث مباشر Live مشاهدة مباراة النصر واصفهان اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة للجوال| الان لينك...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر واصفهان الايراني تابع لايف الاسطورة yalla shoot أونلاين في ثاني لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم، حيث يستضيف النصر السعودي نظيره ذوب آهن اصفهان كورة ستار يوتيوب HD على ملعب راشد آل مكتوم، مساء اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر مارس، وسوف نخصص لكم رابط مشاهدة مباراة النصر ضد اصفهان بث مباشر livehd7 كورة لايف أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة فائقة.

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مشاهدة مباراة النصر واصفهان بث مباشر يلا شوت bein sport hd 1، ينطلق موعد وتوقيت مشاهدة مباراة النصر ضد اصفهان الايراني اليوم بث مباشر tab3live في بطولة اسيا على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع مساءا بتوقيت الرياض، وستقوم قناة بي ان سبورت بإذاعة اللقاء وسيتولى التعليق على المباراة عامر الخوذيري.

النصر واصفهان بث مباشر يوتيوب الأسطورة، قبل بداية مشاهدة المواجهة مباشر يلا شوت لايف، يأتي العالمي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما جمع 52 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر، بينما اصفهان فإنه يتصدر جدول الترتيب بالدوري الإيراني، وسيكون محبي العالمي في انتظار شديد لمشاهدة مباراة النصر ضد سباهان أصفهان مباشرة اليوم بالإمارات، سواء عبر شاشات التلفاز أو من خلال روابط بث مباشر للمباراة تابع لايف والتي سنضعها لكم قبل الانطلاق kora star.

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التشكيلة الرسمية للنصر أمام أصفهان جاءت كالتالي: براد جونز – عوض خميس – عمر هوساوي – عبدالله مادو – سلطان الغنام – عزيز الجبيرين – حمد آل منصور – عبدالله الخيبري – جوليانو – حمد الله – عبدالله السالم.

تمكن النصر من تسجيل الهدف الأول في مرمى ذوب اصفهان، وجاء ذلك بالدقيقة الخامسة عن طريق دي باولا.