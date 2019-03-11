يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة| لايف الاتحاد السعودى ضد الوحدة الاماراتى عبر bein...

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بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة فى تمام السادسة بتوقيت السعودية و العراق و قطر، الخامسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الامارات المباراة مذاعة على قنوات بى ان سبورت الرياضية، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاتحاد فاز على الريان القطرى المباراة الماضية 5/1 بينما تعرض نادى الوحدة الاماراتى للهزيمة 2/0 من نادى لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان و يسعى لتعويض هزيمته بتحقيق نتيجة طيبة اليوم أمام اتحاد جدة .

كورة ستار مباراة الاتحاد والوحدة

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انتهى الشوط الاول بتقدم الوحدة الاماراتى 1/0