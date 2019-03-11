yalla shoot .. Live انبي ضد حرس الحدود بث مباشر| مباراة انبي وحرس الحدود الدوري المصري الممتاز...

لكل متابعي كرة القدم، سوف يواجهه اليوم فريق حرس الحدود نظيره إنبى، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف اليوم الاثنين، والتي ستُقام على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ26 لمسابقة الدوري العام، وفى تلك مواجهة يسعى الفريق السكندرى في العودة للانتصارات، وذلك بعد التعادل السلبى مع النجوم فى الجولة الأخيرة للمسابقة ، والتي تلقي فيها الهزيمة الفريق البترولى من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري .

والجدير بالذكر قوله أن فريق حرس الحدود يتصدر المركز الحادى عشر ، وذلك برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر في 9 مباريات، وسجل لاعيبي الفريق 23 هدف، كما تلقت شباكه 27 هدف ، ولا زال لديه مباراة مؤجلة، أما بالنسبة لفريق إنبى، فهو يحتل المركز الأخير، وذلك برصيد 21 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 4مبارايات، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر في 11 مباراة ، وسجل لاعيبي الفريق 27 هدف، وتلقت شباكه 36 هدف ولا زال لديه مباراة مؤجلة .

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