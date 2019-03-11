زيدان يعود لريـال مدريد من جديد

أسامة حافظ
يستعد ريـال مدريد الإسباني للإعلان عن تولي الفرنسي زين الدين زيدان مسئولية الإدارة الفنية للفريق خلفًا للمدرب المؤقت النادي سانتياجو سولاري.
وقالت صحيفة كوبيه الإسبانية إن زيدان سيكون المدير الفني الجديد للنادي الملكي، وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك خلال الساعات المقبلة على أن يتولى المهمة غدا الثلاثاء.
وفاز زيدان بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريـال مدريد في ولايته الأولى قبل أن يرحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.
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