المقاولون يكشف لمصراوي موعد عودة طاهر للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق يحتاج من شهر إلى شهرين، حتى يصبح جاهز للمشاركة.

وأشار عادل فتحي في تصريحات لـ" الخليج 365" إلى أن عماد النحاس المدير الفني للفريق لم يتعجل عودة مهاجمه ولن يشارك إلا إذا كان في أتم الجاهزية.

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وواصل:" طاهر عاد إلى القاهرة قادما من المانيا وهناك تنسيق بين الطبيب الألماني وطبيب نادي المقاولون".

واردف:" أن المقاولون لم يتأثر كثيرا بغياب طاهر نظرا لتألق باقي اللاعبين".

واختتم تصريحاته قائلا: "طاهر من اللاعبين المميزين في مصر وينتظره مستقبل كبير".