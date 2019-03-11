عقوبة على الإمارات بسبب الشغب الجماهيري أمام قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ )

عوقب المنتخب الإماراتي لكرة القدم باللعب دون حضور جماهير في مباراته الأولى على ملعبه في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم ، بسبب سلوك جماهيره خلال المباراة أمام نظيره القطري بالدور قبل النهائي من كأس آسيا 2019 التي احتضنتها الإمارات.

وكان عدد من مشجعي المنتخب الإماراتي قد ألقوا بأحذية وقارورات إلى أرضية الملعب باتجاه لاعبي المنتخب القطري خلال المباراة التي انتهت بفوزه على نظيره الإماراتي 4 / صفر في أبوظبي في يناير الماضي ، وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عددا من المشجعين وجهوا أصوات مسيئة خلال عزف النشيد الوطني لقطر.

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وكان مشجع إماراتي قد اقتحم أرضية الملعب أيضا ، كما حدثت مناوشات بين مشجعين آخرين.

وإلى جانب العقوبة الجماهيرية ، فرضت غرامة قيمتها 150 ألف دولار على الإمارات بسبب أحداث المباراة.

وانتهت البطولة الآسيوية في فبراير الماضي بتتويج المنتخب القطري باللقب للمرة الأولى في تاريخه.