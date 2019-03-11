محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
اقتنص فريق الداخلية، تعادلا صعبا، مساء اليوم الاثنين، أمام مصر المقاصة، بدون أهداف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز.
ولم تشهد المباراة أي أهداف من الفريقين، رغم المحاولات على المرمين، لكنها جميعا لم تنتهي داخل الشباك، ليحصل كل فريق على نقطة.
وكان مصر المقاصة قد حقق فوزا في المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي بثلاثية لهدف، ليعود ليتعادل الليلة أمام الداخلية بدون أهداف.
وبتلك النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الخامس، بينما وصل الداخلية للنقطة 23 بالمركز السادس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية يعرقل المقاصة ويحرمه من المربع الذهبي بتعادل سلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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