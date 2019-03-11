مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة الاستعانة برمضان في حراسة المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد الشناوي، حارس فريق الكرة بالنادي، سيخضع لأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قدرته على التواجد مع الفريق خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقبلة بدوري الأبطال.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري، مساء السبت المقبل، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الشناوي قد غادر أرضية ملعب الشهداء والتي احتضنت مباراة فيتا كلوب والأهلي لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الفريق الكونغولي بهدف دون رد.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشناوي سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي، مساء اليوم ، وبناء على نتيجتها سيقرر طبيب الفريق مدى جاهزية اللاعب للتواجد في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة.

وأضاف، أنه لا صحة حول ما يثار بشأن تجهيز رمضان صبحي، لاعب الفريق، وتدريبه على مركز حراسه المرمى للتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي، ليكون بديلا لعلي لطفي في حالة إصابته أمام شبيبة الساورة.

وأوضح، أن هشام محمد، لاعب الأهلي، سيخضع هو الآخر لأشعة رنين مغناطيسي على منطقة الركبة، للاطمئنان على سلامته، بعدما كان قد اشتكى منها في وقت سابق.