شكرا لقرائتكم خبر عن رغبة «شيلونجو» تحسم أزمة استمراره مع الإسماعيلى وعدم عودته لـ«سموحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة ناى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد سعد الحريرى، لاعب الفريق الكروى الأول، لانقطاعه عن التدريبات منذ 20 يوما وسفره إلى بلاده دون إخطار مجلس الإدارة أو الجهاز الفنى بقيادة سيدومير يانفيسكى، وتصاعدت الأزمة بين مسؤولى الدراويش واللاعب التونسى فى الساعات الماضية، بعدما أبدى «الحريرى» غضبه من المعاملة التى يلقاها داخل النادى وعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة فى الفترة الماضية مما دفعه للرحيل، وهاجم «الحريرى» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مجلس الإدارة، مؤكدا أنه رحل عن قلعة الدراويش بسبب سوء المعاملة وعدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة التى تواجد فيها بالنادى الإسماعيلى، وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة يجهز ملفا لتقديم شكوى رسميا لاتحاد الكرة وتصعيدها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» للتأكيد على أن النادى لم يتقاعس فى منح حق اللاعب، لكنه تغيب عن التدريبات وانقطع عن النادى دون الحصول على إذن مسبق.

وأوضح الإسماعيلى، فى بيان رسمى، أن اللاعب لم يلتزم بتعليمات الجهاز الفنى ومجلس الإدارة بعدما علم بقرار عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى، وأشار النادى فى بيانه إلى أن الجهاز الفنى اشتكى من تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، ومن ثم وضعه المجلس على قائمة الانتظار حتى يستفيد من بيعه ماليا، لكنه لم يتلق أى عروض، وكشف البيان عن السبب الرئيسى فى هجوم اللاعب على مجلس الإدارة عندما أكد أن المحامى الخاص بـ«الحريرى» طالب مجلس الإدارة بالحصول على عقده كاملا فى حين أن النادى عرض تسوية حقوق اللاعب عن الموسم الجارى لكنه رفض، لافتا إلى أن اللاعب حصل على جواز السفر الخاص به للعودة إلى بلاده بعد تدخل السفارة التونسية.

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وأكد مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان، أنه يتعامل باحترافية مع كافة لاعبيه، خصوصا الأجانب، بدليل أن الفريق يضم لاعبين آخرين أمثال ميندوجا وشيلونجو وغيرهما.

من جهة أخرى يعتمد مجلس الإدارة فى إنهاء أزمة ضم شيلونجو، مهاجم الفريق المعار من سموحة، على أمرين، أولهما رغبة اللاعب فى الاستمرار بنهاية الموسم مع الفريق، فضلا عن وجود بند فى عقد إعارة اللاعب مع ناديه يؤكد على أحقية النادى فى شرائه مقابل سداد 4.5 مليون جنيه للنادى السكندرى، يأتى هذا فى ظل رفض حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، بيع اللاعب للدراويش.

فيما تأكد غياب الثلاثى محمود متولى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم، لاعبى الفريق الكروى الأول، عن مواجهة سموحة المقرر لها اليوم الثلاثاء، فى إطار الجولة الــ25 من الدورى الممتاز، ويبذل كل من محمود متولى ومحمد مجدى محاولاتهما من أجل اللحاق بمباراة الأفريقى التونسى المحدد لها السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى رابطة الأبطال، ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات فى المسابقة المحلية من أجل المنافسة على المربع الذهبى، وتمسك مجلس الإدارة بعدم الإفراج عن المستحقات المالية المتأخرة التى جمدها فى الفترة الأخيرة بسبب تذبذب النتائج سواء فى الدورى الممتاز أو بطولة دورى الأبطال.