شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة بتسوانا مع أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، طاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة بتسوانا وأنجولا، والمقرر لها يوم 22 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مصر 2019. ويتكون الطاقم التحكيمي من: أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب ومحمد عادل حسين.

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