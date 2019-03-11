شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق في رباعية الزمالك بشباك جورماهيا الكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتصارًا عريضًا على حساب جورماهيا الكيني، برباعية نظيفة بملعب برج العرب بالإسكندرية، بمنافسات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، ليتصدر الفارس الأبيض مجموعته.

الزمالك يفصله الحصول على نقطة التعادل من الجزائر في مواجهة نصر حسين داي بالجولة الختامية للمجموعات لبلوغ ربع النهائي القاري.

نرصد في التقرير التالي 10 حقائق بلغة الأرقام عن رباعية الزمالك في شباك جورماهيا

1 – جورماهيا الكيني هو أول فريق يتمكن الزمالك من الفوز عليه مرتين بنتيجة (4/0) خلال مشوار الفريق الأبيض في أفريقيا، حيث سبق أن فاز عليه بهذه النتيجة بإياب الدور الأول لكأس الاتحاد الأفريقي نسخة 1998.

2 – الزمالك لم يحقق الفوز في مشواره الأفريقي ببطولات الأندية برباعية منذ فوزه على إينوجو رنيجز النيجيري بنتيجة (4/1) في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2017.

3 – الرباعية تحمل الرقم 15 لفريق نادي الزمالك على مدار مشواره الأفريقي منذ عام 1976 فسبق رباعية جورماهيا الفوز بالأربعة في 14 مرة سابقة.

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4 –الرباعية تحمل الرقم «4» للزمالك هذا الموسم في ولاية المدير الفني كريستيان جروس، حيث فاز الفريق بالأربعة بالموسم الجاري على حساب كل من إنبي ووادي دجلة ومصر للمقاصة بالدوري الممتاز.

5 – الزمالك حافظ على شباكه نظيفة للمرة 13 خلال هذا الموسم بكافة البطولات والمسابقات الرسمية في 32 مباراة بالتمام والكمال خلال مسابقات الدوري المصري وكأس مصر والكونفيدرالية.

6 – التونسي فرجاني ساسي يسجل للمرة الثانية بقميص الزمالك على المستوى الأفريقي، فكان هدفه الأول في شباك القطن التشادي بذهاب دور الـ 32 للمسابقة في نسختها الجارية.

7 – الفوز هو العاشر للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام الأندية الكينية خلال 13 مواجهة جمعت الطرفين مقابل خسارتين وتعادل وحيد.

8 – الرباعية تحمل الرقم 4 للزمالك في شباك الأندية الكينية، بواقع مرتين في شباك جورماهيا في 1998 و2019، وأخرى في شباك السكر في 2003 وواحدة في مرمى أولينزي ستارز في 2011.

9 – محمود علاء يسجل الهدف رقم 14 له بقميص الزمالك هذا الموسم، حيث أحرز نجم قلب دفاع الفريق 12 هدفاً بالدوري وواحد بكأس مصر واّخر بشباك جورماهيا الكيني بالكونفيدرالية.

10 –الزمالك يكرر انتصاراته بالجولة الخامسة لمجموعات الكونفيدرالية، فكان الانتصار على حساب الصفاقسي التونسي بثلاثية في تونس هي نتيجة الفريق في مشاركته الوحيدة السابقة بمرحلة المجموعات للكونفيدرالية.