شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يتسلم تقريرًا فنيًا للغائبين عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي، والتي تعرض فيها الفريق للخسارة من الفريق الكونغولي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتسلم لاسارتي غدا الثلاثاء أيضا تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.