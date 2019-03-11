شكرا لقرائتكم خبر عن أول اختيارات «العميد».. باسم مرسي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة اختياراته المنضمة لمعسكر الفريق بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهته الأولى على رأس القيادة الفنية أمام نظيره الإسماعيلي. وجاء تعيين حسام حسن عقب توجيه الشكر إلى عادل عبدالرحمن، الذي قاد الفريق في عدة مباريات لكن سوء التوفيق والنتائج كان سببًا في عدم استمرار الصلة بين الطرفين. وجاءت القائمة بالشكل التالي: محمد أبوجبل – محمد فتحي في حراسة المرمى. Advertisements محمود منصور – أحمد أبوالفتوح – رجب نبيل – سيد فريد – محمود عزت – أحمد صبحي في خط الدفاع. أحمد حمص – عمرو بركات – شيخ أحمد بامبا – إيدي إيمومو – إسلام صالح – أوميد أوكري – محمود سيد – محمد كناريا – أحمد مصطفى لخط الوسط. حسام حسن – باسم مرسي – محمد حمدي زكي للهجوم. يذكر أن لقاء الدور الأول انتهى بفوز سموحة على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء، على أرضية ستاد برج العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول اختيارات «العميد».. باسم مرسي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.