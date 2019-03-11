تعرف على موقف زيدان من العودة لريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة موافقة الفرنسي زين الدين زيدان، على العودة لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد، في ظل اقتراب سانتياجو سولاري، المدرب الحالي، من الرحيل.

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، طلب من أحد موظفي النادي، التواصل مع المدرب الفرنسي، إلا أن رده كان سلبيًا.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس قدم عرضًا رسميًا للمدرب البالغ من العمر 46 عامًا، ليحل محل ماسيميليانو أليجري، بعقد يمتد حتى عام 2022 المقبل.

وتشير أنباء عديدة إلى اقتراب زيدان من خلافة أليجري، في المهمة الفنية ليوفنتوس، لاسيما وأنه بات قريبًا من توديع منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة ذهابًا أمام أتلتيكو مدريد (2-0).

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن الأندية الكبيرة في أوروبا أصيبت بجنون التعاقد مع زيدان في الموسم المقبل، بعد أن نجح المدرب الفرنسي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع الميرنجي.