جوردي ألبا يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

أعلن برشلونة، تمديد عقد نجمه، رسميا، حتى عام 2024، ليحسم الجدل حول مستقبل اللاعب، الذي اشتكى كثيرا في الفترة الماضية من تأخر النادي في مفاتحته بشأن تمديد ارتباطه بالبالوجرانا.
وأفاد برشلونة، مساء الخميس الماضي، بتوصله لاتفاق مع الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لتجديد عقده مع النادي، إلا أنه لم يُعلن موعد التوقيع الرسمي على العقد الجديد.
وظهر ألبا، اليوم، في مؤتمر صحفي بكامب نو، معقل الفريق الكتالوني، بجانب جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وجوردي ميستري، نائب الرئيس، لإعلان التجديد رسميا.
يشار إلى أن ألبا وقع على عقد التمديد حتى 2024، مع شرط جزائي في عقده بقيمة 500 مليون يورو.
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