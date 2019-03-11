شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» بـ«الخبرة» يواجه الدحيل غداً في «أبطال آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية أمام الدحيل القطري غداً (الثلاثاء) على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

ويلتقي في المواجهة الثانية لذات المجموعة فريق الاستقلال الإيراني مع العين الإماراتي على ستاد آزادي في طهران.

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ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الهلال، في حين لا زال رصيد العين والاستقلال خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على الاستقلال بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوحة، والهلال كسب العين بهدف دون مقابل في العين.

يذكر أن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة ستقام في الـ8 من أبريل القادم، حيث يلتقي الدحيل مع العين في الدوحة، والاستقلال مع الهلال في الدوحة.