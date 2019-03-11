شكرا لقرائتكم حسن المستكاوى: فرجانى ساسى أعظم لاعب فى تاريخ الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثنى الناقد الرياضى حسن المستكاوى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، على أداء لاعب نادى الزمالك فرجانى ساسى مؤكدا أنه أهم لاعبى الفريق فى الفترة الحالية.
وأضاف "المستكاوى" عبر ستوديو 93.7: "أرى أن فرجانى ساسى ليس فقط أحد أهم لاعبى الفريق فى الفترة الحالية، ولكنه أعظم لاعب فى تاريخ الزمالك فى مركزه بخط وسط الفريق.
وكان فرجانى ساسى قد شارك فى فوز نادى الزمالك مساء أمس برباعية أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى أقيمت على برج العرب .
سجل ساسى الهدف الثالث فى رباعية الأبيض وسجل كل من محمود علاء ثم أوباما ثم ساسى وأحرز عمر السعيد الهدف الرابع.
وعن خسارة النادى الأهلى أمام فيتا كلوب، قال: "الأهلى لا يستحق الخسارة أمام فيتا كلوب والحديث عن فقدان الأهلى لشخصيته غير حقيقى، وعلى وجه التحديد فى مباراة فيتا كلوب، لأنه كان الأفضل فى معظم فترات المباراة".
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