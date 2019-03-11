شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الداخلية والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الداخلية ومصر المقاصة، بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى.

جاءت أحداث الشوط متوسطة المستوى ولم تسنح إلا فرص قليلة على المرميين، بسبب تخوف اللاعبين، ورغم ذلك فقد نجح لاعبو الداخلية فى السيطرة على الثلث ساعة الأولى ودانت لهم السيطرة، فى الوقت الذى نجح فيه لاعبو المقاصة من الانتشار والتحرك بداية من الدقيقة 25.

وضم تشكيل مصر المقاصة كلا من:

أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى

خط الدفاع: عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – محمد دسوقى

خط الوسط: أحمد محسن – محمد تونى – صلاح ريكو – ميدو جابر - صلاح عاشور

Advertisements

خط الهجوم: جون أنطوى

وعلى دكة البدلاء: محمود حمدى حارس مرمى – محمد دبش – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باولن فوافى – محمد رمضان – شيميلس بيكلى

بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الظهر: أحمد عبد الموجود ـ محمود شديد قناوى ـ ابراهيم أبو اليزيد ـ رشاد فاروق

خط الوسط: إيمانويل ايجيبتور ـ محمد جمال ـ كيفين ـ سمير فكرى ـ عبد العزيز السيد

الهجوم: حسام باولو