شكرا لقرائتكم لوفرين عن محمد صلاح: «أخويا إللى مجبتهوش أمى»... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا ونادى ليفربول الإنجليزى، زميله محمد صلاح بنشر صورة تجمعهما. ونشر ديان لوفرين صورة مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وكتب "أخويا إللى مجبتهوش أمى". Advertisements يستعد نادى ليفربول للمباراة المقبلة أمام بايرن ميونخ بعد غد الأربعاء بملعب "أليانز أرينا"، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

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