بعد قليل.. زين الدين زيدان مديراً فنياً لريال مدريد...

جدة - عمرو شويل كشفت قناة "elchiringuitotv" الإسبانية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن نادى ريال مدريد الإسبانى سيعلن اليوم تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً جديداً للفريق الملكى.

وكشفت القناة الإسبانية، أن إدارة نادى ريال مدريد ستعقد اليوم إجتماعاً طارئاً ينتهى فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم الإعلان عقب إنتهاء الإجتماع عن إقالة سانتياجو سولارى المدير الفنى للفريق من منصبه وعودة زين الدين زيدان.

كان من المفترض أن تعلن إدارة نادى ريال مدريد عن إقالة سانتياجو سولارى، المدير الفنى للفريق الملكى من منصبه، بعدما خسر ريال مدريد أمام غريمه التقليدى برشلونة بملعب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 0 - 3، و0 – 1 على الترتيب بمسابقتى كأس إسبانيا والدورى الإسبانى، قبل أن يتلقى هزيمة كارثية أمام أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة 1 – 4 فى دورى أبطال أوروبا، ليودع "حامل اللقب" فى النسخ الثلاث الأخيرة المسابقة من الباب الضيق.

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ولكن فلورنتينو بيريز قرر تأجيل قرار الإقالة إلى اليوم، الاثنين، فى الوقت الذى يعيش فيه ريال مدريد على صفيح ساخن بسبب الإخفاقات المستمرة، سواء فى مسابقة دورى أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا أو الدورى الإسبانى.