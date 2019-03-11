شكرا لقرائتكم الداخلية يتعادل مع مصر المقاصة سلبيًا بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الداخلية ومصر المقاصة سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى .

بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة ، ليرتفع رصيد الداخلية إلى 24 نقطة فى المركز الـ16 ، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 39 نقطة ويرتقى للمركز الرابع مؤقتا .

جاءت أحداث الشوط الاول متوسطة المستوى ولم تسنح إلا فرص قليلة على المرميين بسبب تخوف اللاعبين ، ورغم ذلك فقد نجح لاعبو الداخلية فى السيطرة على الثلث ساعة الأولى ودانت لهم السيطرة ، فى الوقت الذى نجح فيه لاعبو المقاصة من الإنتشار والتحرك بداية من الدقيقة 25 .

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو مصر المقاصة بغية إحراز هدف السبق وبالفعل فى الدقيقة 55 ترتد كرة ميدو جابر صانع ألعاب المقاصة من القائم ، ويحاول جون انطوى استغلال احدى الكرات الساقطة من مدافعى الداخلية إلا أن محمد صبحى حارس الداخلية يتألق ويزود عن مرماه ببسالة .

وضم تشكيل مصر المقاصة كل من : أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى

خط الدفاع : عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – محمد دسوقي

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خط الوسط : أحمد محسن – محمد تونى – صلاح ريكو – ميدو جابر - صلاح عاشور

خط الهجوم : جون أنطوي

وعلى دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمي – محمد دبش – هاني سعيد – مصطفى شبيطة – باولن فوافي – محمد رمضان – شيميلس بيكلي

بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الظهر: أحمد عبد الموجود ـ محمود شديد قناوي ـ ابراهيم أبو اليزيد ـ رشاد فاروق

خط الوسط: إيمانويل ايجيبتور ـ محمد جمال ـ كيفين ـ سمير فكري ـ عبد العزيز السيد

الهجوم: حسام باولو