شكرا لقرائتكم أهلي جدة يبحث عن فوزه الأول في أوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض أهلي جدة مواجهته رقم 11 أمام الأندية الأوزبكية حينما يحل ضيفا ثقيلاً يوم الثلاثاء على فريق باختاكور، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وسبق للأهلي أن واجه الأندية الأوزبكية في المسابقات الآسيوية 10 مرات، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 4 مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة، في حين أنه لم يحقق أي فوز على الأراضي الأوزبكية.

وكانت أول مواجهة للأهلي أمام الأندية الأوزبكية في البطولات الآسيوية خلال بطولة كأس الكؤوس بنظامها القديم وتحديداً نسخة عام 2000 بعد مواجهته فريق نافباخور نامانجان وفاز ذهابا بنتيجة 6-1 وخسر لقاء الذهاب 2-صفر، ليتأهل إلى التصفيات النهائية، إلا أن اتحاد القدم السعودي فضّل انسحاب الأهلي بسبب سوء الأوضاع الأمنية في تايلاند وهي المضيفة للنهائيات.

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وانتظر أهلي جدة خمس مواسم حتى واجه فريقاً أوزبكياً بعدما وقع في مجموعة واحدة أمام باختاكور في دوري الأبطال بنظامها الجديد عام 2005 حيث فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة وخسر لقاء الإياب 2-1.

وتوقفت مواجهة الأهلي أمام الفرق الأوزبكية 10 سنوات حيث وقع في مجموعةٍ واحدة مع فريق ناساف كارشي في نسخة 2015 وفاز ذهاباً 2-صفر، وخسر لقاء الإياب بذات النتيجة، ليواجه فريق ناساف في النسخة التي تليها حيث انتهى اللقاءان بنفس الطريقة بعد فوز الأهلي ذهاباً 2-1 وخسارته إياباً بذات النتيجة.

آخر مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوزبكية في النسخة قبل الماضي بعد مواجهته فريق بونيودكور حيث فاز ذهاباً بثنائية نظيفة وخسر لقاء الإياب بذات النتيجة.