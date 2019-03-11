شكرا لقرائتكم خبر عن خالية من الأهداف.. ملخص آخر لقاء بين الحرس وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الخامسة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق حرس الحدود إنبى فى إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى العام، باستاد المكس .

وشهدت آخر مباراة جمع فريقى الحرس وإنبى التعادل السلبى بين الفريقين .

وقبل مواجهة اليوم، يقع حرس الحدود فى المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد 21 نقطة