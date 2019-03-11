شكرا لقرائتكم خبر عن خالية من الأهداف.. ملخص آخر لقاء بين الحرس وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الخامسة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق حرس الحدود إنبى فى إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى العام، باستاد المكس .
وشهدت آخر مباراة جمع فريقى الحرس وإنبى التعادل السلبى بين الفريقين .
وقبل مواجهة اليوم، يقع حرس الحدود فى المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد 21 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر خالية من الأهداف.. ملخص آخر لقاء بين الحرس وإنبى بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.