البنك الأهلى يهزم جولدى بهدف ويتأهل لترقى القسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق البنك الأهلى فوزًا غاليًا على جولدى بهدف مقابل لا شىء أحرزه عمرو عزت فى المباراة الفاصلة التى جرت بينهما باستاد النصر لتحديد الفريق الصاعد لدورة الترقى للقسم الثانى .
كانت هناك أزمة قد حدثت فى المجموعة الخامسة للقسم الثالث أدت لتجميد الصاعد من هذه المجموعة لدورة الترقى وهو ما أدى فى النهاية لإقامة مباراة فاصلة بين البنك الأهلى وجولدى للهروب من تلك الأزمة .
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