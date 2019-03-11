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ماذا قدم عمرو جمال والسعيد فى فنلندا قبل رحيل زكريا عن الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مؤمن زكريا، من الرحيل لأحد أندية الدورى الفنلندى حتى نهاية الموسم، بعد فسخ عقده مع أُحد السعودى، على خلفية خروج سعود الحربى رئيس نادى أحد السعودى مؤكدًا صعوبة استكمال اللاعب مشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالى بسبب الإصابة. 

ونرصد اللاعبين المصريين الذين سبقوا مؤمن زكريا  فى الدورى الفنلندى وهما عبد الله السعيد وعمرو جمال.

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سبق لعمرو جمال اللعب فى فريق هلنسكى الفنلندى بعدما انتهت إعارته لفريق بيدفيست الجنوب أفريقى، وشارك اللاعب مع الفريق فى 15 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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وبالنسبة لعبد الله السعيد، فقد انتقل إلى كوبيون الفنلدني بعد الرحيل عن الأهلي، وشارك فى 7 لقاءات مع كوبيون، لم يسجل خلالها أى هدف، مقابل صناعته هدفين.

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