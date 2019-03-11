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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 11 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، معسكر المنتخب الأول ينطلق 17 مارس، وتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لـ20 مارس بعد موافقة الجبلاية وأجيرى.

- آخر كلام.. معسكر المنتخب الأول ينطلق 17 مارس

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة قرر بدء معسكر الفراعنة الجديد يوم 17 مارس الجارى ببرج العرب فى الإسكندرية.

- حكم سنغالى يدير مبارة الزمالك أمام نصر حسين داى فى الكونفدرالية

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام نصر حسين داى الجزائرى، المقرر الأحد المقبل فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، للحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الكاميروني الفيس جوي نيجوجو ، والبوركينابي ساديو تياما.

- رسميا..تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لـ20 مارس بعد موافقة الجبلاية وأجيرى

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدورى التى كان مقررا لها يوم 14 مارس الجارى إلى 20 من نفس الشهر.

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- 5 ملايين جنيه تُنهى أزمة الزمالك مع الحسن فى المحكمة الرياضية

استقر مسئولو الزمالك على إرسال ردًا خلال الساعات المقبلة للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشأن أسباب التأخر فى قيمة الدفعة الأخيرة للغانى كريم الحسن، لاعب الفريق السابق، بعد الخطاب الذى تلقاه مسئولو النادى الأبيض بضرورة الرد بخطاب رسمى حول أسباب التأخر فى موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل، حيث سيوضح مسئولو قلعة ميت عقبة خلال الخطاب أسباب التأخر فى تحويل الدفعة الأخيرة لإنهاء تلك المسألة.

- اجيري والجهاز المعاون يحصلون علي مكافأة الفوز على تونس

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة خافير اجيري ، مكافأة الفوز علي تونس بنتيجة ٣/٢ في المباراة التي جرت بين الفريقين ، في الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا والتي اقيمت ببرج العرب بالاسكندرية ، وقدرها ٢٤ الف جنيه للخواجة حيث يحصل علي ضعف مكافأة اللاعبين وذلك قبل الدخول في المعسكر الجديد الذي ينطلق يوم ١٧ مارس الجاري ويتخلله مباراتين امام النيجر ونيجيريا.

- الأهلى يرفض محاسبة لاسارتي بالقطعة وينتقده بسبب فتحى وياسر ابراهيم

فجرت هزيمة الأهلي من فيتا كلوب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول ، السبت، بإستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الأوضاع في القلعة الحمراء وربما خارجها حيث صبّت جماهير الفريق غضبها على الفريق ولاعبيه والجهاز الفني بقيادة المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي الذى فشل في قيادة الفريق في المباريات الخارجية ببطولة أفريقيا فقد تعادل بصعوبة بالغة أمام شبيبة الساورة بالجزائر ثم خسر من سيمبا في تنزانيا ثم سقط أمام فيتا كلوب في الكونغو.

- الزمالك يستعيد "بوطيب" فى رحلة الجزائر بالكونفدرالية

يستعيد الزمالك، جهود المغربى خالد بوطيب، مهاجم الأبيض، فى رحلة السفر للجزائر المحدد لها التاسعة من صباح الجمعة المقبل، حيث سيعود اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مراسم جنازة والده فى المغرب، وذلك من أجل الاستعانة بخدماته فى مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد القادم، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.