الشوط الأول.. مصر المقاصة والداخلية 0/0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الداخلية ومصر المقاصة بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى . جاءت أحداث الشوط متوسطة المستوى ولم تتح إلا فرص قليلة على المرميين بسبب تخوف اللاعبين، ورغم ذلك فقد نجح لاعبو الداخلية فى السيطرة على ثلث الساعة الأولى ودانت لهم السيطرة، فى الوقت الذى نجح فيه لاعبو المقاصة من الانتشار والتحرك بداية من الدقيقة 25 . وضم تشكيل مصر المقاصة كلاً من: وضم تشكيل مصر المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى خط الدفاع : عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى. خط الوسط: أحمد محسن – محمد تونى – صلاح ريكو – ميدو جابر - صلاح عاشور خط الهجوم: جون أنطوى Advertisements وعلى دكة البدلاء: محمود حمدى حارس مرمى – محمد دبش – هاني سعيد – مصطفى شبيطة – باولن فوافي – محمد رمضان – شيميلس بيكلى. بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالى: بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحى خط الظهر: أحمد عبد الموجود ـ محمود شديد قناوي ـ إبراهيم أبو اليزيد ـ رشاد فاروق خط الوسط: إيمانويل ايجيبتور ـ محمد جمال ـ كيفين ـ سمير فكري ـ عبد العزيز السيد الهجوم: حسام باولو

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