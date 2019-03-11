بطلة الأثقال نعمة سعيد تخوض منافسات بطولة العالم بأمريكا منتصف الليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، منافسات بطولة العالم للناشئين بأمريكا فى الثانية عشرة منتصف الليل فى وزن 59 كجم، وفقًا لتأكيدات محمود محجوب رئيس اتحاد اللعبة . و قال محجوب إن مصر تشارك فى هذه البطولة بهذه اللاعبة فقط صاحبة فضية أولمبياد الشباب 2018 الأخيرة بالأرجنتين. Advertisements يذكر أن مصر ستستضيف بطولة أفريقيا للكبار شهر أبريل المقبل فى رفع الأثقال والتى تعد إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو .

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