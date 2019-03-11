شكرا لقرائتكم خبر عن المعتصم سالم ينضم للجهاز الفنى لنادى سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المعتصم سالم، نجم نادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، إلى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا.

وتسلم المعتصم سالم مهام عمله اليوم، وبدأ مهمته كمدرب مساعد فى الجهاز الفنى الذى يقوده هيثم شعبان، والذي وقع على عقود تدريب الفريق لمدة موسمين مؤخرا.

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وبذلك يتكون الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا من هيثم شعبان مدير فني، ومحمود معاذ مدرب عام، والمعتصم سالم مدرب مساعد، ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، والدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، وأحمد الكيلاني المدير الإداري للنادي، وخالد الجرجاوي إدارى الفريق.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الشمس فى الثالثة عصر الخميس المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دورى الدرجة الثانية.