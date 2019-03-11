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صور.. عامر حسين يتابع عملية تجديد ملعب "الأولمبى" قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عامر حسين، رئيس مجموعة الإسكندرية ببطولة أمم أفريقيا، معاينة لعمليات الصيانة والتطوير بملعب النادى الأولمبى بالإسكندرية، والذى يتواجد ضمن الملاعب المخصصة للتدريب فى الإسكندرية.

وتستضيف الإسكندرية إحدى المجموعات الست للبطولة، وتم اختيار ملعبىّ الإسكندية والمكس ضمن الملاعب الرئيسية للبطولة، كما تم اختيار أكثر من ملعب لاستضافة التدريبات، على رأسها ملعب النادى الأولمبى وملعب جامعة الإسكندرية وملعب نادى الاتحاد السكندرى والملاعب الفرعية لاستاد برج العرب.

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عمليات التطوير بملعب النادى الأولمبى
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أرضية الملعب تمهيدا لتجديدها
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عامر حسين يتابع عمليات التجديد

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ملعب النادى الاولمبى تحت الصيانة
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تجديد ملعب الاولمبى
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عمليات التجديد
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