شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكماً لمباراة بتسوانا وأنجولا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أمين عمر حكما لمباراة بتسوانا وأنجولا، والمقرر لها يوم 22 مارس الجارى فى بتسوانا ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ويعاون أمين عمر كل من: يوسف البساطى، أحمد توفيق طلب، ومحمد عادل حسين. يذكر أن أمين عمر سيدير اليوم مباراة حرس الحدود وإنبى بالدورى، ويعاونه رجب محمد وإبراهيم السودانى، ومحمد محمود عبد الله حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة ومحمد التابعى حكماً خامساً.

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