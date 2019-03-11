شاهد اونلاين hd مباراة الزوراء والوصل بث مباشر|مشاهدة الزوراء والوصل اليوم بدون تقطيع

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فريق الوصل فاز فى الجولة الأولى على النصر السعودىبهدف مقابل لاشىء و أصبح له ثلاث نقاط فى المركز الأول، بينما تعادل فريق الزوراء العراقى مع فريق ذوب آهن اصفهان من إيران بدون أهداف و لديه نقطة واحدة، و المباراة ستقام اليوم على ملعب كربلاء فى العراق، و هى أول مباراة للفرق العراقية على أرضهم بعد سماح الاتحاد الأسيوى للفرق باللعب على أرضها.

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سيبدأ مباراة الزوراء والوصل فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت العراق و السعودية و قطر و البحرين، الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الامارات. و المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 4، قناة الكأس 7 HD.

بث مباشر مباراة الزوراء والوصل

بدأ الشوط الأول

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د 2 النتيجة حتى الان 0/0

بعد مرور 19 النتيجة بين الفريقين مازالت تعادل سلبى

استطاع سامال سعيد مجبل احراز الهدف الاول لفريق الزوراء فى الدقيقة 22

انتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدفين مقابل لاشىء