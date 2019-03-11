يلا شوت بث مباشر HD | الآن رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة من العيار الثقيل مباراة ينتظرها الملايين في انحاء العالم العربي، حيث سيجتمع فريق نادي الاتحاد السعودي نظيره فريق الوحدة الاماراتي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، من خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي اونلاين.

مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي بث مباشر

كورة لايف مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الاتحاد حقق فوز عظيم على حساب فريق الفيحاء في مباراته الأخيرة انتهت بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز 12 والذي يحتلها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، يذكر أن الفريق خاض 23 مباراة، حقق الفوز 4 مرات فقط، وتعادل في 7 وتلقي 12 هزيمة، أما عن فريق الوحدة فأنه يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، يلا شوت مباراة الاتحاد والوحداة الاماراتي بث مباشر.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي

ينطلق اللقاء اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 3 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي