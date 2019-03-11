كورة ستار يلا شوت الاتحاد والوحدة | رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة ضد الإتحاد السعودي Livehd7...

الآن بث مباشر نتابع معكم يلا شوت الاتحاد والوحدة، مباريات دوري أبطال آسيا، نادي الاتحاد السعودي أنشئ سنة 1927، وهو أولى الاندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية. وهو أحد أبرز الأندية بالمملكة. في سنة (1947) عاصرت الرياضة بالمملكة نقلة رياضية هامة. وذلك عندما بدأ الأمير عبد الله الفيصل وكان وقتها وزير الداخلية بالاهتمام بالجانب الرياضي وكان اهتماما كبيراً وتنبأ في الاتحاد بمستقبل رياضي مشرق.

يلا شوت الاتحاد والوحدة

وحضر للمرة الأولى بطولة بين الاتحاد والفريق البريطاني للبوارج حيث كانت سنة 1369 هـ (1949) وحقق فيها الاتحاد الفوز. وصرح بعدها الأمير بانتقال منتخب الاتحاد إلى مصر للتعرف على مبادئ كرة القدم المتقدمة حينها في القاهرة. وبناء عليه بدأت الرياضة في تلك الفترة تقف على اعتاب صيغة رسمية معترف بها رسميا، وإنشاء جهاز تنظيمي حكومي رسمي وذلك في سنة 1372 هـ (1952).

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إنجازات نادي الاتحاد العربي السعودي

منذ تاريخ إنشاء نادي الاتحاد السعودي وإلى تاريخنا هذا يظل الاتحاد مُتربّع فوق عرش الأندية بالمملكة، وقام بالكثير من الإنجازات في المحافل الخارجية، قد نال إسم دوري أبطال آسيا لسنة 2004 و 2005، وقد لعب فريق الاتحاد في كأس العالم للأندية وحصل على المركز الرابع عام 2005. وهو المنتخب الوحيد الذي حصل على لقب دوري الأبطال مرتان متتاليتان، وقد صعد لنهائي دوري الأبطال سنة 2009 إن نادي الاتحاد السعودي يمتلك باع كبيرة وقوي في تاريخ كرة القدم، كما أنه أقدم ناد في تاريخ كرة القدم بالمملكة العربية السعودية .

موعد مباراة الإتحاد والوحدة

في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، نتابع معكم المباراة لايف، على قناة بي إن سبورت إتش دي 3

بث مباشر الإتحاد والوحدة