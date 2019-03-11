رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.
وقررت لجنة المسابقة إقامة مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب في السابعة من مساء الأربعاء 20 مارس الحالي بستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها يوم الخميس 14 مارس الحالي.
وفي وقت سابق كان الزمالك طلب تأجيل موعد إقامة المباراة، بسبب ارتباطه بلعب مباراة في الكونفدرالية الأفريقية أمام نصر حسين داي الجزائري.
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