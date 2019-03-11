تقارير: الإعلان الرسمي لعودة زيدان إلى ريال مدريد خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكر برنامج تشيرنجيتو El Chiringuito الإسباني الشهير أن إدارة نادي ريال مدريد نجحت في إقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للعودة لتدريب الفريق.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أوضح El Chiringuito أن سولاري سيجتمع مع إدارة ريال مدريد خلال الساعات المقبلة للاتفاق على فسخ العقد.

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وفي السياق نفسه أكدت إذاعة كادينا سير ما نقلته تشيرنجيتو أن زيدان هو مدرب ريال مدريد، لافتة إلى أن الإعلان الرسمي سيتم غدًا الثلاثاء.

كان البرنامج ذاته قد اشار منذ عدة أيام إلى أن فلورينتيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد فتح باب المفاوضات مع زيدان لإقناعه بالعودة لإنقاذ الفريق الملكي من كبوته.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 لصالح آياكس الهولندي، وفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد خسارته أمام برشلونة بهدف دون رد وتوسيع الفارق بينهما إلى 12 نقطة، كما خرج من المافسة على لقب كأس ملك إسبانيا في نصف النهائي بعد سقوطه أمام برشلونة لنتيجة 4-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.