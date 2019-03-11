محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم سعيد:
أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أن هناك 3 لاعبين هم قدوته في الملاعب.
واختار صلاح الثلاثي الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، والإيطالي توتي.
وأضاف: "كنت سعيد الحظ أن ألعب بجانب توتي خلال فترة لعبي مع نادي روما".
وأشار صلاح إلى أنه لم يعد يتأثر بالسوشيال ميديا، والتعليقات التي يتلقاها: "كبرت على التأثر بالسوشيال ميديا".
وأوضح أنه يقضي وقته في مشاركة أصدقائه اللعب والحديث، أو قراءة الكتب.
واختتم: "لست كبيرًا على التعلم، أريد أن أعرف المزيد، ولهذا أحببت القراءة".
وعن طموحه مستقبلاً، قال صلاح: "شايف نفسي بعد 10 سنوات في مكان أفضل بكثير، طموحي كل سنة يتجدد، وسعيد أن أكون قدوة للناس".
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يختار قدوته في الملاعب.. ويؤكد: "كبرت على التأثر بالسوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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