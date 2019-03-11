صلاح يختار قدوته في الملاعب.. ويؤكد: "كبرت على التأثر بالسوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم سعيد:

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أن هناك 3 لاعبين هم قدوته في الملاعب.

واختار صلاح الثلاثي الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، والإيطالي توتي.

وأضاف: "كنت سعيد الحظ أن ألعب بجانب توتي خلال فترة لعبي مع نادي روما".

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وأشار صلاح إلى أنه لم يعد يتأثر بالسوشيال ميديا، والتعليقات التي يتلقاها: "كبرت على التأثر بالسوشيال ميديا".

وأوضح أنه يقضي وقته في مشاركة أصدقائه اللعب والحديث، أو قراءة الكتب.

واختتم: "لست كبيرًا على التعلم، أريد أن أعرف المزيد، ولهذا أحببت القراءة".

وعن طموحه مستقبلاً، قال صلاح: "شايف نفسي بعد 10 سنوات في مكان أفضل بكثير، طموحي كل سنة يتجدد، وسعيد أن أكون قدوة للناس".