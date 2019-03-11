صلاح: الحديث عن الانتقالات سابق لأوانه.. وأُفضل دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم سعيد:

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أن الحديث عن الانضمام لفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية سابق لأوانه.

وأضاف صلاح خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن شراكته مع بنك الإسكندرية، أنه يسعى حاليا للتركيز من أجل التتويج ببطولتي الدوري الإنجليزي، ودوري الأبطال.

وكانت تقارير أوروبية ربطت محمد صلاح بالانضمام لأندية يوفنتوس، أو ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وعن فرص ليفربول للتتويج بالدوري، قال صلاح إن المنافسة على بطولة الدوري صعبة، خاصة مع اقترابه من النهاية، موضحا: "لدينا 8 مباريات نسعى للفوز بهم جميعا، وننتظر أن يسقط مانشستر سيتي بأحد المباريات من أجل التتويج".

وأشار صلاح إلى أنه يفضل بطولة دوري الأبطال، ولكن التتويج بالدوري هو حلم المدينة، قائلاً: "إذا فزنا بالبطولتين سيكون شيء رائع".

وعن فرص المنتخب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، أكد صلاح أنه يفكر في التتويج بالبطولة والاحتفال بها، ولكنه استدرك: "هناك لاعبون ليس لديهم الخبرات الكافية لتحمل الضغوط في ظل الدعم الجماهير المنتظر خلال البطولة".