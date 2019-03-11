بالفيديو.. كيف انتهت أزمة لقاء الزمالك والمقاولون.. دور حازم إمام وحل 3 مشاكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهدت الساعات الماضية، انتهاء الأزمة التي أثيرت بشأن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الـ25 لمسابقة الدوري، بعدما توصل جميع الأطرف لمقترح يُريح الجميع وينهي الجدل المثار في الفترة الأخيرة.

رئيس نادي الزمالك، سبق وأعلن أنه سوف يعتبر أن مباراة المقاولون العرب تم تأجيلها، وسوف يطير للجزائر مباشرة لخوض مباراة نصر حسين داي الحاسمة بالكونفيدرالية، رافضا فكرة تعرض لاعبيه للإرهاق واللعب يوم الخميس المقبل.

وسبق وقامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين بالإعلان عن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب لمدة 24 ساعة، بعد الاتفاق مع إدارة الزمالك، وذلك بسبب ضيق الوقت.

وصرح رئيس الزمالك من قبل أن نتيجة مباراة جورماهيا الكيني سوف تُحدد موقفه النهائي من موعد مباراة المقاولون العرب، وبعد فوز الزمالك 4-0 على بطل كينيا بملعب برج العرب، أصبح تأجيل مباراة المقاولون ضروريا لنادي الزمالك.

وتواجد أمس الأحد، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة، وعقد جلسة مع أعضاء المجلس في غياب هاني أبوريدة، من أجل إيجاد حل لمباراة المقاولون العرب ووضع المقترحات.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته فجر اليوم الإثنين لقناة "المحور" "كان هناك جلسة في اتحاد الكرة بحضور جميع الأعضاء، وتواصل معنا هاني أبوريدة عبر الهاتف، الجميع كان يؤكد على وجوب تأجيل مباراة المقاولون، بعدما عرضت عليهم صعوبة الموقف بالنسبة للزمالك".

وواصل "حازم إمام بجانب مجدي عبدالغني وأحمد مجاهد تبنوا ضرورة تأجيل المباراة لما بعد مباراة نصر حسين داي الجزائري، وهنا يجب أن أشكر حازم إمام على ما فعله من أجل الزمالك، عندما يكون لك دور إيجابي مع ناديك، نرفعك فوق رؤوسنا، لا يوجد خصومة مع أحد".

وأضاف "المشكلة الأولى كانت تخص ضرورة موافقة المقاولون العرب وهنا أشكر رئيس النادي الذي وافق على الفور وتحدث بإيجابية عن نادي الزمالك وضرورة دعمه، وبالتالي وافقنا على أن تقام المباراة يوم 20 مارس بعد مباراة نصر حسين داي".

وقال "سوف تسافر بعثة الزمالك للجزائر بطائرة خاصة وتعود بعد المباراة مباشرة وتلعب مع المقاولون يوم 20 مارس، وهنا أيضا تدخل حازم إمام وتواصل مع المدير الفني لمنتخب مصر من أجل ترك ثلاثي الفريق لخوض المباراة قبل السفر إلى النيجر".

وحرص أيضا رئيس الزمالك على شكر هاني أبوريدة ووصفه بـ"الدينامو" وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

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وتحدث عامر حسين لقناة "المحور" قائلا: "هاني أبوريدة لا يتأخر عن دعم الأندية خاصة التي تمثل مصر في أفريقيا، الأولوية عنده دائما لمنتخب مصر، ثم الأندية التي تشارك خارجيا، ثم الدوري، كان هناك توصية بضرورة مساعدة الزمالك ونفعل ما في صالحه".

واستكمل "الجميع كان يعلم الحسابات المعقدة لمجموعة الزمالك، كنا ننتظر نتيجة لقاء جورماهيا، نعلم أن التأهل سيكون من الجزائر، رئيس الزمالك قال لا يمكن أن يرسل طلب لتأجيل المباراة إلا بعد نتيجة مباراة جورماهيا".

وأوضح "تم تفويض حازم إمام من قبل هاني أبوريدة لكي يحل الأمر بما لا يضر بمصلحة جميع الأندية، كل الأمور تم حلها بعد فتح خطوط اتصال مع جميع الأطراف، تم تحضير كل الأمور انتظارا لفوز الزمالك على جورماهيا وهو ما تحقق".

وكشف "تم الحصول على موافقة المقاولون العرب وهو النادي صاحب القرارات الوطنية ودائما يساند الأندية المصرية من خلال شركاته في الخارج ورحب باللعب في الموعد الذي يقرره اتحاد الكرة وتلك كانت أول مشكلة تم حلها".

واستمر "المشكلة الثانية كانت إننا قمنا بضغط مباريات الأهلي المؤجلة وتنظيم الجدول، فعندما يلعب الأهلي والزمالك يوم 30 مارس يكون الثنائي متساويين في عدد المباريات 22 مباراة لكل فريق حتى تقام المباراة في أجواء هادئة ولا يحدث أي تلاعب بالجماهير ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهنا رحب رئيس الزمالك بأن تقام المباراة يوم 20 مارس".

وتابع "بعد تحديد يوم 20 مارس موعدا للمباراة كان يجب حل مشكلة ثالثة تخص معسكر المنتخب، وتم التواصل مع خافيير أجيري الذي رحب بترك ثلاثي الزمالك لحين انتهاء مباراة المقاولون بعدما علم بترحيب أبوريدة".

وقال حازم إمام عضو مجلس الإدارة في تصريحاته "ما تم هو حق مشروع لنادي الزمالك، لديه مباراتان في الكونفيدرالية كان من الصعب أن يتم وضع بينهما مباراة في الدوري، من حقهم الحصول على الراحة المناسبة، الجميع رحب بالأمر وليس أنا فقط".

ومن جانبه، أشاد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم بما تم في الساعات الماضية وحل الأزمة وتحدث عن دور رئيس الزمالك وعامر حسين وكذلك حازم إمام، وأن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة مع الجميع.